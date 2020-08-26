Под Харьковом водитель иномарки сбил женщину, которая шла по обочине

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 57-летняя жительница Люботина
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о ДТП вблизи города Люботин поступила в полицию 25 августа в 20:22.
Предварительно установлено, что 20-летний водитель автомобиля Opel допустил наезд на женщину, которая шла по обочине проезжей части по направлению движения автомобиля. Пострадавшая была госпитализирована в реанимацию Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние ее здоровья медики оценивают как стабильно тяжелое.
Следователи Люботинського отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Сегодня "зеленый свет" для решения бюрократических и юридических вопросов. День подходит для поездок, переездов, смены деятельности.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
По народному календарю сегодня – Тихона Задонского. Считалось, что сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также 26 августа приходило время убирать в погребах и кладовых, готовя место для хранения урожая.
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