26.08.2020 13:04

Под Харьковом водитель иномарки сбил женщину, которая шла по обочине

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 57-летняя жительница Люботина



://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о ДТП вблизи города Люботин поступила в полицию 25 августа в 20:22.

Предварительно установлено, что 20-летний водитель автомобиля Opel допустил наезд на женщину, которая шла по обочине проезжей части по направлению движения автомобиля. Пострадавшая была госпитализирована в реанимацию Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние ее здоровья медики оценивают как стабильно тяжелое.

Следователи Люботинського отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.