26.08.2020 09:57

Торговец автомата с сотней патронов к нему может надолго сесть за решетку одного из харьковских СИЗО (ФОТО)

Автомат и боеприпасы полицейские обнаружили по месту жительства 49-летнего харьковчанина, сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.



://hk.npu.gov.ua

Во вторник, 25 августа, работники полиции отрабатывали оперативную информацию о факте продажи огнестрельного оружия и боеприпасов. Во время проверки полицейские обнаружили в квартире 49-летнего жителя Харькова автомат АКС-74У, четыре магазина к автомату, 110 патронов калибра 5,45 мм.

В квартире нарушителя также находился 35-летний мужчина, который признался, что именно он принес автомат и предложил своему знакомому его продать. Мужчина пояснил, что нашел оружие в начале лета на пустыре.

Изъятое направили на исследование. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Согласно санкции статьи им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.