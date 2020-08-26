Торговец автомата с сотней патронов к нему может надолго сесть за решетку одного из харьковских СИЗО (ФОТО)

Автомат и боеприпасы полицейские обнаружили по месту жительства 49-летнего харьковчанина, сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.
Во вторник, 25 августа, работники полиции отрабатывали оперативную информацию о факте продажи огнестрельного оружия и боеприпасов. Во время проверки полицейские обнаружили в квартире 49-летнего жителя Харькова автомат АКС-74У, четыре магазина к автомату, 110 патронов калибра 5,45 мм.
В квартире нарушителя также находился 35-летний мужчина, который признался, что именно он принес автомат и предложил своему знакомому его продать. Мужчина пояснил, что нашел оружие в начале лета на пустыре.
Изъятое направили на исследование. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Согласно санкции статьи им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Сегодня "зеленый свет" для решения бюрократических и юридических вопросов. День подходит для поездок, переездов, смены деятельности.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
По народному календарю сегодня – Тихона Задонского. Считалось, что сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также 26 августа приходило время убирать в погребах и кладовых, готовя место для хранения урожая.
влажность:
давление:
ветер: