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26.08.2020  09:35   

Полицейские помешали собрать урожай наркофермеру под Харьковом

Криминальный агроном у себя на участке выращивал 85 кустов, из которых планировал изготавлисать нарко-зелье


://hk.npu.gov.ua

Обнаружили запрещенные растения на территории хозяйства 54-летнего мужчины  сотрудники Купянского отдела полиции под процессуальным руководством Купянского отдела Изюмского местной прокуратуры. Обыск проводился 25 августа в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  наркотики, задержание, харьков, пригород, конопля, марихуана
 
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