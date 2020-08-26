Полицейские помешали собрать урожай наркофермеру под Харьковом

Криминальный агроном у себя на участке выращивал 85 кустов, из которых планировал изготавлисать нарко-зелье
Обнаружили запрещенные растения на территории хозяйства 54-летнего мужчины сотрудники Купянского отдела полиции под процессуальным руководством Купянского отдела Изюмского местной прокуратуры. Обыск проводился 25 августа в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Сегодня "зеленый свет" для решения бюрократических и юридических вопросов. День подходит для поездок, переездов, смены деятельности.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
По народному календарю сегодня – Тихона Задонского. Считалось, что сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также 26 августа приходило время убирать в погребах и кладовых, готовя место для хранения урожая.
влажность:
давление:
ветер: