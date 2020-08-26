26.08.2020 09:19

На Клочках наездник на Volkswagen выбил «глаз» у Chevrolet

В результате ДТП в центре Харькова пострадала только техника.



://hk.npu.gov.ua

Около 15:20 25 августа патрульные полицейские получили сообщение о ДТП на улице Клочковской, 9 / 1, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным полиции, водитель автомобиля Volkswagen нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet.

В результате ДТП никто не пострадал. На водителя Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.