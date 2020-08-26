На Клочках наездник на Volkswagen выбил «глаз» у Chevrolet

В результате ДТП в центре Харькова пострадала только техника.
Около 15:20 25 августа патрульные полицейские получили сообщение о ДТП на улице Клочковской, 9 / 1, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По данным полиции, водитель автомобиля Volkswagen нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet.
В результате ДТП никто не пострадал. На водителя Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Сегодня "зеленый свет" для решения бюрократических и юридических вопросов. День подходит для поездок, переездов, смены деятельности.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
По народному календарю сегодня – Тихона Задонского. Считалось, что сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также 26 августа приходило время убирать в погребах и кладовых, готовя место для хранения урожая.
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