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26.08.2020  09:19   

На Клочках наездник на Volkswagen выбил «глаз» у Chevrolet

В результате ДТП в центре Харькова пострадала только техника.


://hk.npu.gov.ua

Около 15:20 25 августа патрульные полицейские получили сообщение о ДТП на улице Клочковской, 9 / 1, сообщили  в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным полиции, водитель автомобиля Volkswagen нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet.

В результате ДТП никто не пострадал. На водителя Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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