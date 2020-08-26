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26.08.2020  08:14   

На Харьковщине годовалый ребенок пережил клиническую смерть от удара током

25 августа в поселке Васищево Харьковской области 21-летняя женщина и ее годовалый сын попали в больницу после удара током.


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В 13.35 медики сообщили в полицию, что к ним доставлен ребенок с электротравмы в тяжелом состоянии после клинической смерти.

Мальчик гулял у матери на территории своего дома. Женщина в это время поливала огород. Ребенок коснулась электропровода, который был под напряжением и получила сильный удар током. Женщина схватила сына и получила электротравму.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  скорая, удар током, харьковщина, смерть
 
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