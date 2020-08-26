На Харьковщине годовалый ребенок пережил клиническую смерть от удара током

25 августа в поселке Васищево Харьковской области 21-летняя женщина и ее годовалый сын попали в больницу после удара током.
В 13.35 медики сообщили в полицию, что к ним доставлен ребенок с электротравмы в тяжелом состоянии после клинической смерти.
Мальчик гулял у матери на территории своего дома. Женщина в это время поливала огород. Ребенок коснулась электропровода, который был под напряжением и получила сильный удар током. Женщина схватила сына и получила электротравму.
Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Сегодня "зеленый свет" для решения бюрократических и юридических вопросов. День подходит для поездок, переездов, смены деятельности.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
По народному календарю сегодня – Тихона Задонского. Считалось, что сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также 26 августа приходило время убирать в погребах и кладовых, готовя место для хранения урожая.
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