26.08.2020 08:14

На Харьковщине годовалый ребенок пережил клиническую смерть от удара током

25 августа в поселке Васищево Харьковской области 21-летняя женщина и ее годовалый сын попали в больницу после удара током.



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В 13.35 медики сообщили в полицию, что к ним доставлен ребенок с электротравмы в тяжелом состоянии после клинической смерти.

Мальчик гулял у матери на территории своего дома. Женщина в это время поливала огород. Ребенок коснулась электропровода, который был под напряжением и получила сильный удар током. Женщина схватила сына и получила электротравму.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.