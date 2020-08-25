25.08.2020 19:31

Минирование. На вокзале бомб не обнаружено (ФОТО)

Полиция проверила информацию о минировании железнодорожного вокзала в Основянском районе Харькова.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о минировании железнодорожного вокзала по улице Академика Вернадского поступила в Основянский отдел полиции 24 августа 2020 года в 22:05.

По указанному в сообщении адресу выезжал следственно-оперативная группа районной полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Полицейские обследовали помещение вокзала, станции, а также прилегающую территорию, эвакуировали 100 граждан.

Во время осмотра взрывоопасных веществ не обнаружено.

Следователями Основянского отдела полиции по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.