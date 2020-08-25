25.08.2020 18:36

Забили насмерть мужчину и замучили женщину: убийц ждет суд

В суд направлен обвинительный акт.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает Прокуратура, в суд направлен обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту разбоя, соединенного с умышленным убийством, совершенного с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, и сопротивления работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей (п.п. 4, 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 342 УК Украины).

Как сообщил заместитель руководителя местной прокуратуры Владислав Грюк, досудебным расследованием установлено, что в 2013 году мужчины выпивали на берегу реки Уды.

Во время «застолья» между гражданами произошел конфликт, который привел к трагедии: двое мужчин, забили насмерть кирпичом по голове собутыльника, повлек.

Спустя семь лет, в 2020 году эти же мужчины, находясь в затруднительном материальном положении, решили завладеть мобильным телефоном своей знакомой.

Они напали на женщину, душили ее и резали разбитой бутылкой, замучав до смерти.

После этого завладели ее мобильным телефоном и деньгами.

Через несколько дней мужчины при попытке полицейских проверить их документы, начали убегать от правоохранителей.

Когда полицейские догнали беглецов, мужчины начали отталкивать их, хватая за одежду, оказывая сопротивление.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.