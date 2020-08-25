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25.08.2020  17:54   

Пожар на Барабашова: сгорел магазин (ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщает Телеграмм-канал ХС Харьков, на рынке Барабашова - ЧП.

Здесь загорелся магазин.

Пожарные на месте.

Тэги:  пожар, барабашова, харьков, сгорел магазин
 
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