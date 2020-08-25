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25.08.2020  16:13   

ДТП в центре: перевернулся автомобиль (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me/vekha
Как информируют Телеграмм-каналы, в центре Харькова - ДТП.
 
На Бурсацком спуске перевернулся автомобиль.
 
Подробностей пока нет.
 
Тэги:  дтп, перевертыш, харьков, авария
 
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