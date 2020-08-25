25.08.2020 15:58

ДТП: ребенок и мужчина на скутере попали под колеса авто (ФОТО)

Копы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмировались два человека.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 23 августа 2020 года около 19:45 на перекрестке улиц Соборная и Благовещенская в городе Лозовая.

Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля Газель осуществлял поворот налево и не предоставил преимущества в движении скутеру, которыйдвигался во встречном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается следствие.