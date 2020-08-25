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25.08.2020  15:19   

Смертельное ДТП: дедушка погиб, вылетев на встречку (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП


//hk.npu.gov.uа
ДТП 25.08.2020 12:28Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 25 августа 2020 года около 7:55 в селе Крысино Богодуховского района на улице Центральной.
 
73-летний водитель автомобиля Москвич выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Volkswagen Caddy. 
 
Пожилой мужчина погиб на месте происшествия. 
 
32-летнего водителя иномарки доставили в Богодуховскую больницу.
 
Информация о событии зарегистрирована в Едином учете Богодуховского отдела полиции. 
 
Решается вопрос о открытии уголовного производства.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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