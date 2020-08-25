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25.08.2020  14:04   

Полицейские стали свидетелями алко-драмы по библейскому сценарию (ФОТО)

В извечном конфликте поколений отец ударил ударил ножом своего сына в грудь, но «журтвоприношение» не получилось благодаря своевременной помощи медиков и правоохранителей.


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В поселке Введенка Чугуевского района 24 августа пожилой мужчина чуть не убил своего сына, сообщили в в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.  

Полицейские установили, что между отцом и сыном возникла ссора, во время которой произошла драка. 

63-летний мужчина ударил сына ножом в грудную клетку. 29-летний пострадавший вызвал медиков и полицию. В дальнейшем спорт между отцом и сыном рассудят правоохранители.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, покушение, харьков, поножовщина, комментарий
 
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