В извечном конфликте поколений отец ударил ударил ножом своего сына в грудь, но «журтвоприношение» не получилось благодаря своевременной помощи медиков и правоохранителей.
В поселке Введенка Чугуевского района 24 августа пожилой мужчина чуть не убил своего сына, сообщили в в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Полицейские установили, что между отцом и сыном возникла ссора, во время которой произошла драка.
63-летний мужчина ударил сына ножом в грудную клетку. 29-летний пострадавший вызвал медиков и полицию. В дальнейшем спорт между отцом и сыном рассудят правоохранители.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
25 августа. Это шестые лунные сутки в знаке Скорпион. Время благоприятно для сбора информации, оценки персональных возможностей и компетентности сотрудников, поиски вдохновения и закладки фундамента для развития своего бизнеса.
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