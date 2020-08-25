25.08.2020 14:04

Полицейские стали свидетелями алко-драмы по библейскому сценарию (ФОТО)

В извечном конфликте поколений отец ударил ударил ножом своего сына в грудь, но «журтвоприношение» не получилось благодаря своевременной помощи медиков и правоохранителей.



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В поселке Введенка Чугуевского района 24 августа пожилой мужчина чуть не убил своего сына, сообщили в в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Полицейские установили, что между отцом и сыном возникла ссора, во время которой произошла драка.

63-летний мужчина ударил сына ножом в грудную клетку. 29-летний пострадавший вызвал медиков и полицию. В дальнейшем спорт между отцом и сыном рассудят правоохранители.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.