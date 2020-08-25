На Сумской пьяный водитель на Daewoo запарковался в багажник «Волги»

В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Сумской в Харькове никто не пострадал
Патрульные полицейские 24 августа около 2:40 получили сообщение о ДТП на улице Сумской, 10, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем "Волга". В результате ДТП никто не пострадал.
Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя Daewoo признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования водитель отказался.
На водителя Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП и протокол по ст. 130 КУоАП.
Автомобиль Daewoo эвакуировали на штрафстоянку.
25 августа. Это шестые лунные сутки в знаке Скорпион. Время благоприятно для сбора информации, оценки персональных возможностей и компетентности сотрудников, поиски вдохновения и закладки фундамента для развития своего бизнеса.
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