25.08.2020 12:02

На Сумской пьяный водитель на Daewoo запарковался в багажник «Волги»

В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Сумской в ​​Харькове никто не пострадал



://facebook.com

Патрульные полицейские 24 августа около 2:40 получили сообщение о ДТП на улице Сумской, 10, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем "Волга". В результате ДТП никто не пострадал.

Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя Daewoo признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования водитель отказался.

На водителя Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП и протокол по ст. 130 КУоАП.

Автомобиль Daewoo эвакуировали на штрафстоянку.