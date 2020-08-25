Главная Новости Криминал и происшествия На Сумской пьяный водитель на Daewoo запарковался в багажник «Волги»
25.08.2020  12:02   

На Сумской пьяный водитель на Daewoo запарковался в багажник «Волги»

В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Сумской в ​​Харькове никто не пострадал


://facebook.com

Патрульные полицейские 24 августа около 2:40 получили сообщение о ДТП на улице Сумской, 10, сообщили  в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем "Волга". В результате ДТП никто не пострадал.

Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя Daewoo признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования водитель отказался.

На водителя Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП и протокол по ст. 130 КУоАП.

Автомобиль Daewoo эвакуировали на штрафстоянку.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.08 Криминал и происшествия Оборванная цепь едва не оборвала жизнь - правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетней 24.08 Криминал и происшествия Пьяное ДТП: четыре легковушки разбились на шоссе (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 24.08 Криминал и происшествия ДТП: на Салтовском шоссе погиб пешеход (ФОТО, Обновлено)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 