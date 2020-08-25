25.08.2020 11:25

В День Независимости в Харькове искали взрывчатку на железнодорожном вокзале

В Харьковской области аноним сообщил о заминировании железнодорожного вокзала «Харьков-Левада».



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В понедельник, 24 августа, в 22:25 на электронный адрес УСБУ в Харьковской области поступило сообщение о том, что железнодорожный вокзал "Харьков-Левада" заминирован, говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.

По данным оперативных служб, на станцию ​​выехали следственно-оперативные группы, работники СБУ, ДСНС и специалисты взрывотехнического управления.

В 00:10 обзор закончился, сообщение о заминировании не подтвердилось.