В День Независимости в Харькове искали взрывчатку на железнодорожном вокзале

В Харьковской области аноним сообщил о заминировании железнодорожного вокзала «Харьков-Левада».
В понедельник, 24 августа, в 22:25 на электронный адрес УСБУ в Харьковской области поступило сообщение о том, что железнодорожный вокзал "Харьков-Левада" заминирован, говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.
По данным оперативных служб, на станцию выехали следственно-оперативные группы, работники СБУ, ДСНС и специалисты взрывотехнического управления.
В 00:10 обзор закончился, сообщение о заминировании не подтвердилось.
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