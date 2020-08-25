Главная Новости Криминал и происшествия В День Независимости в Харькове искали взрывчатку на железнодорожном вокзале
25.08.2020  11:25   

В День Независимости в Харькове искали взрывчатку на железнодорожном вокзале

В Харьковской области аноним сообщил о заминировании железнодорожного вокзала «Харьков-Левада».


://facebook.com

В понедельник, 24 августа, в 22:25 на электронный адрес УСБУ в Харьковской области поступило сообщение о том, что железнодорожный вокзал "Харьков-Левада" заминирован, говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.

По данным оперативных служб, на станцию ​​выехали следственно-оперативные группы, работники СБУ, ДСНС и специалисты взрывотехнического управления.

В 00:10 обзор закончился, сообщение о заминировании не подтвердилось.

Источник:   Об оперативной обстановке в Харьковской области
 Тэги:  взрывотехники, харьков, разминирование, снаряд, мины
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.08 Криминал и происшествия Во дворе под Дергачами нашли мины а на Жихаре осколочные бомбы (ФОТО) 15.08 Криминал и происшествия Полиция установила личность псевдоминера отделения Пенсионного фонда 14.08 Криминал и происшествия Харьковская область: пиротехники за сутки разминировали 44 взрывоопасных предмета
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 