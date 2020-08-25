Разбой, убийство и сопротивление правоохранителям: криминальный дуэт призвали отвечать перед законом

По согласованию с Харьковской местной прокуратурой № 2 в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух мужчин по факту разбоя, соединенного с умышленным убийством, совершенного с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, и сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.
Как сообщил заместитель руководителя местной прокуратуры Владислав Грюк, досудебным расследованием установлено, что в 2013 году мужчины распивали алкогольные напитки на берегу реки Уды. Во время «застолья» между гражданами произошел конфликт, который привел к трагедии: двое мужчин, нанося многочисленные удары кирпичом по голове собутыльника, вызвали его смерть.
В 2020 году указанные лица, находясь в затруднительном материальном положении, решили завладеть мобильным телефоном своей знакомой. Мужчины напали на женщину и, используя приемы удушения и стекло разбитой бутылки, причинили ей смерть, после чего завладели ее мобильным телефоном и денежными средствами.
За несколько дней указанные мужчины при попытке полицейских проверить их личные документы бегство от правоохранителей. Когда полицейские догнали беглецов, мужчины начали отталкивать их, хватая за одежду, то есть оказали сопротивление.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
25 августа. Это шестые лунные сутки в знаке Скорпион. Время благоприятно для сбора информации, оценки персональных возможностей и компетентности сотрудников, поиски вдохновения и закладки фундамента для развития своего бизнеса.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.
День лазанья по деревьям, День топлес и День рождения консервной банки и на свет появился знаменитый актер Шон Коннери – об этих и других событиях 25 августа
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