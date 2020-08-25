25.08.2020 11:10

Разбой, убийство и сопротивление правоохранителям: криминальный дуэт призвали отвечать перед законом

По согласованию с Харьковской местной прокуратурой № 2 в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух мужчин по факту разбоя, соединенного с умышленным убийством, совершенного с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, и сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.



://facebook.com

Как сообщил заместитель руководителя местной прокуратуры Владислав Грюк, досудебным расследованием установлено, что в 2013 году мужчины распивали алкогольные напитки на берегу реки Уды. Во время «застолья» между гражданами произошел конфликт, который привел к трагедии: двое мужчин, нанося многочисленные удары кирпичом по голове собутыльника, вызвали его смерть.



В 2020 году указанные лица, находясь в затруднительном материальном положении, решили завладеть мобильным телефоном своей знакомой. Мужчины напали на женщину и, используя приемы удушения и стекло разбитой бутылки, причинили ей смерть, после чего завладели ее мобильным телефоном и денежными средствами.



За несколько дней указанные мужчины при попытке полицейских проверить их личные документы бегство от правоохранителей. Когда полицейские догнали беглецов, мужчины начали отталкивать их, хватая за одежду, то есть оказали сопротивление.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.