Оборванная цепь едва не оборвала жизнь - правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетней

На Харьковщине 17-летняя девушка попала в реанимацию после падения с велосипеда
Информация о травмировании несовершеннолетней жительницы Лозовой поступила в полицию 24 августа в 22:34, сообщили в в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
По словам очевидцев, девушка ехала по дороге на велосипеде, у которого оборвалась цепь, она упала и ударилась головой.
Медики доставили 17-летнюю жительницу Лозовой в реанимационное отделение районной больницы. Состояние здоровья девушки тяжелое.
Правоохранители опросили свидетелей и знакомых потерпевшей.
Информация об указанном событии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Проводится проверка.
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