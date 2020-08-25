Главная Новости Криминал и происшествия Оборванная цепь едва не оборвала жизнь - правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетней
25.08.2020  10:50   

Оборванная цепь едва не оборвала жизнь - правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетней

На Харьковщине 17-летняя девушка попала в реанимацию после падения с велосипеда


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Информация о травмировании несовершеннолетней жительницы Лозовой поступила в полицию 24 августа в 22:34, сообщили в в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По словам очевидцев, девушка ехала по дороге на велосипеде, у которого оборвалась цепь, она упала и ударилась головой.

Медики доставили 17-летнюю жительницу Лозовой в реанимационное отделение районной больницы. Состояние здоровья девушки тяжелое.

Правоохранители опросили свидетелей и знакомых потерпевшей.

Информация об указанном событии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Проводится проверка.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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