25.08.2020 09:45

На Салтовке во время пожара в 9-этажке погиб 41-летний мужчина, еще 13 человек пожарными было спасено и эвакуировано (ФОТО)

25 мая в 3:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в девятиэтажном жилом доме по адресу: Харьков, ул. Маршала Батицкого, 22.



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К месту пожара немедленно были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автодрабинi. На момент прибытия пожарных в комнате квартиры на 6-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади 10 кв.м. Из-за сильного задымления верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 10 человек. Еще трех жильцов дома были спасены, из них один трехлетний ребенок (с диагнозом отравление угарным газом мальчика были госпитализированы в детскую больницу).

В 4:14 пожар был локализован и в 4:35 окончательно ликвидировано.

Во время тушения пожара в квартире пожарными было обнаружено тело погибшего мужчины 1979 г.р.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.