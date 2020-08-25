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25.08.2020  08:18   

В Харьковской области отдыхающие и медики спасли мужчину

На одном из водоемов Харьковской области тонул мужчина - небезразличные отдыхающие и медики успели оказать помощь


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ЧП случилось 23 августа около 16:00, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Отдыхающие сразу бросились спасать человека. Его вытащили на берег, но он не подавал никаких признаков жизни. На пляж вызвали скорую помощь.

"Мужчину без сознания и дыхания вытащили из воды отдыхающие. Прибыв на место вызова, бригада ЭМП №507 сразу начала проведение реанимационных мероприятий. Жизнь мужчины была спасена», - сообщили медики.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Источник:   ГХ
 Тэги:  утопленик, скорая, полиция, харьков, пострадавший
 
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