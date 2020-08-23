На таможне в Харькове задержана партия польской кураги

Курага была ввезена без фитосанитарного сертификата.
На Харьковщине, на таможенном посту «Харьков-центральный», задержана партия кураги из Польши весом 10 тонн. Причина задержание – отсутствие фитосанитарного сертификата, – сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. В Польшу направлена официальная нота-уведомление.
Напомним, что ранее в Харькове уже задерживалась крупная партия польской кураги весом 19 тонн.
23 августа. Это пятый лунный день в знаке Весы, когда наблюдается нарушение собственных принципов и пренебрежение долговыми обязательствами.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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