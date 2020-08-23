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23.08.2020  16:07   

На таможне в Харькове задержана партия польской кураги

Курага была ввезена без фитосанитарного сертификата.


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На Харьковщине, на таможенном посту «Харьков-центральный», задержана партия кураги из Польши весом 10 тонн. Причина задержание – отсутствие фитосанитарного сертификата, – сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. В Польшу направлена официальная нота-уведомление.

Напомним, что ранее в Харькове уже задерживалась крупная партия польской кураги весом 19 тонн.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  курага, харьков, таможня
 
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