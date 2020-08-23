Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские устанавливают обстоятельства гибели женщины в Шевченковском районе
23.08.2020  18:38   

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели женщины в Шевченковском районе

Тело 46-летней гражданки, которая 16 августа последовала из дома и находилась в розыске как без вести пропавшая, обнаружили волонтеры в овраге лесопосадки возле проспекта Победы.


://hk.npu.gov.ua

Сообщение о происшествии поступило в полицию 23 августа около 9:50.

На место выезжала следственно-оперативная Шевченковского отдела полиции.

По предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством через повешение.

Ее тело без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Причина смерти гражданки устанавливается.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  следствие, полиция, суицид, харьков
 
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