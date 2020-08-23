Полицейские устанавливают обстоятельства гибели женщины в Шевченковском районе

Тело 46-летней гражданки, которая 16 августа последовала из дома и находилась в розыске как без вести пропавшая, обнаружили волонтеры в овраге лесопосадки возле проспекта Победы.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 23 августа около 9:50.
На место выезжала следственно-оперативная Шевченковского отдела полиции.
По предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством через повешение.
Ее тело без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Причина смерти гражданки устанавливается.
23 августа. Это пятый лунный день в знаке Весы, когда наблюдается нарушение собственных принципов и пренебрежение долговыми обязательствами.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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