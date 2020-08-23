Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине произошло ДТП с участием грузовика - пострадали семь человек
23.08.2020  10:01   

На Харьковщине произошло ДТП с участием грузовика - пострадали семь человек

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали пятеро малолетних детей.


://hk.npu.gov.ua

Как сообщает пресс-служба главка, авария произошла 22 августа на автодороге "Шевченково-Балаклея-Первомайск-Кегичевка" вблизи села Яковенково Балаклейского района.

Полицейские выяснили, что водитель автомобиля "Москвич" ехал со стороны села Волохов Яр Чугуевского района в направлении города Балаклея. При выполнении обгона грузовика водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем "TATA", который в это время стоял на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией.

В результате ДТП в Балаклейскую центральную районную больницу с телесными повреждениями были доставлены семеро пассажиров автомобиля "Москвич": 37-летний мужчина, 34-летняя женщина и пятеро детей - 5-летняя девочка и четверо мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет.

После оказания медицинской помощи пострадавшие в удовлетворительном состоянии были отпущены домой.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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