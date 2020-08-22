22.08.2020 16:07

На Жилярди маршрутка на мокрой брусчатке врезалась в бордюр

На улице Жилярди в Харькове утром 22 августа маршрутка врезалась в бордюр.



://hk.npu.gov.ua

Как сообщают очевидцы в соцсетях, у машины развророчено правое переднее крыло. Автобус при ударе развернулся и перекрыл движение на одной полосе.

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