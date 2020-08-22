Главная Новости Криминал и происшествия На Жилярди маршрутка на мокрой брусчатке врезалась в бордюр
22.08.2020  16:07   

На Жилярди маршрутка на мокрой брусчатке врезалась в бордюр

На улице Жилярди в Харькове утром 22 августа маршрутка врезалась в бордюр.


://hk.npu.gov.ua

Как сообщают очевидцы в соцсетях, у машины развророчено правое переднее крыло. Автобус при ударе развернулся и перекрыл движение на одной полосе.

Информация проверяется.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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