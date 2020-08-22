На Жилярди маршрутка на мокрой брусчатке врезалась в бордюр

На улице Жилярди в Харькове утром 22 августа маршрутка врезалась в бордюр.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, у машины развророчено правое переднее крыло. Автобус при ударе развернулся и перекрыл движение на одной полосе.
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Это четвертый лунный день в знаке Зодиака Весы, который благоприятен для активных контактов и торговых операций. Принимая решения нужно избегать поверхностных суждений и необоснованного риска.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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