Главная Новости Криминал и происшествия Пренебрежение правилами дорожного движения привело к серьезной аварии на Основе
22.08.2020  15:16   

Пренебрежение правилами дорожного движения привело к серьезной аварии на Основе

В результате ДТП пострадала только техника.


://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 21 августа около 23:40 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Валдайской, 23.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Skoda нарушил п.16.11 и 8.4.б ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21101.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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