Пренебрежение правилами дорожного движения привело к серьезной аварии на Основе

В результате ДТП пострадала только техника.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 21 августа около 23:40 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Валдайской, 23.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля Skoda нарушил п.16.11 и 8.4.б ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21101.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Это четвертый лунный день в знаке Зодиака Весы, который благоприятен для активных контактов и торговых операций. Принимая решения нужно избегать поверхностных суждений и необоснованного риска.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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