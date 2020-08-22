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22.08.2020  14:41   

В противостоянии «девятки» и «лифана» на Восточном победило дерево (ФОТО)

Водителя ВАЗ 210930 с полученными травмами доставили в больницу.


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22 августа около 9:40 патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на улице Луи Пастера, 200.

По данным правоохранителей, в аварию попали автомобили ВАЗ 210930 и Lifan. В результате ДТП травмы получил водитель ВАЗ. 

Его доставили в больницу. Обстоятельства устанавливала СОГ.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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