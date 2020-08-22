В противостоянии «девятки» и «лифана» на Восточном победило дерево (ФОТО)

Водителя ВАЗ 210930 с полученными травмами доставили в больницу.
22 августа около 9:40 патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на улице Луи Пастера, 200.
По данным правоохранителей, в аварию попали автомобили ВАЗ 210930 и Lifan. В результате ДТП травмы получил водитель ВАЗ.
Его доставили в больницу. Обстоятельства устанавливала СОГ.
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