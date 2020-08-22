Во время праздников улицы Харьковщины будут патрулировать 1,6 тыс. правоохранителей

Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие до 80 тыс. Граждан
С 22 по 24 августа в городе и области состоится более 120 массовых мероприятий по случаю Дня освобождения Харькова, Дня Государственного Флага и 29-й годовщины со Дня независимости Украины.
По данным полиции, ожидается, что участие в них примут к 80000 граждан. Обеспечивать общественный порядок будут более 1550 работников ГУНП в Харьковской области и 150 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Полиция Харьковщины призывает жителей, гостей города и области соблюдать действующее законодательство и карантина, а также не провоцировать конфликтные ситуации.
Это четвертый лунный день в знаке Зодиака Весы, который благоприятен для активных контактов и торговых операций. Принимая решения нужно избегать поверхностных суждений и необоснованного риска.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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