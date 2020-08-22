Главная Новости Криминал и происшествия Во время праздников улицы Харьковщины будут патрулировать 1,6 тыс. правоохранителей
22.08.2020  13:41   

Во время праздников улицы Харьковщины будут патрулировать 1,6 тыс. правоохранителей

Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие до 80 тыс. Граждан


://hk.npu.gov.ua

С 22 по 24 августа в городе и области состоится более 120 массовых мероприятий по случаю Дня освобождения Харькова, Дня Государственного Флага и 29-й годовщины со Дня независимости Украины.

По данным полиции, ожидается, что участие в них примут к 80000 граждан. Обеспечивать общественный порядок будут более 1550 работников ГУНП в Харьковской области и 150 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Полиция Харьковщины призывает жителей, гостей города и области соблюдать действующее законодательство и карантина, а также не провоцировать конфликтные ситуации.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, праздник, мероприятия
 
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