22.08.2020 12:40

Во дворе под Дергачами нашли мины а на Жихаре осколочные бомбы (ФОТО)

Пиротехники аварийно-спасательного отряда Харьковского гарнизона ГСЧС уничтожили 324 устаревших боеприпасов.



://kh.dsns.gov.ua

21 августа пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области дважды выезжали на ликвидацию и обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Специалисты уничтожили 324 устаревших боеприпасов.

Так в селе Питомник Дергачевского района жители частного дома на ул. Благодатной, 9 во время строительных работ на своем дворе обнаружили три минометные мины диаметром 81 мм, 1 — диаметром 50 мм, а также ручную гранату Ф-1. Они сразу прекратили работы и сообщили о находке спасателям.

Также продолжается работа по обследованию территории лесного массива в поселке Жихарь, что в Основянском районе Харькова. Во времена войны там шли ожесточенные бои, поэтому пиротехники постоянно находят там большое количество боеприпасов. Очередным плановым обследованием пиротехники обнаружили 319 боеприпасов: три единицы артснарядов диаметром 150 мм, два снаряда диаметром 88 мм, восемь — диаметром 20 мм, одну минометную мину диаметром 81 мм, две — диаметром 50 мм, три немецкие осколочные авиабомбы SD-2, а также 300 патронов.

Все взрывоопасные предметы ликвидированы в тот же день на специальных взрывных площадках путем подрыва. Пострадавших нет.