Главная Новости Криминал и происшествия Во дворе под Дергачами нашли мины а на Жихаре осколочные бомбы (ФОТО)
22.08.2020  12:40   

Во дворе под Дергачами нашли мины а на Жихаре осколочные бомбы (ФОТО)

Пиротехники аварийно-спасательного отряда Харьковского гарнизона ГСЧС уничтожили 324 устаревших боеприпасов.


://kh.dsns.gov.ua

21 августа пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области дважды выезжали на ликвидацию и обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Специалисты уничтожили 324 устаревших боеприпасов.

Так в селе Питомник Дергачевского района жители частного дома на ул. Благодатной, 9 во время строительных работ на своем дворе обнаружили три минометные мины диаметром 81 мм, 1 — диаметром 50 мм, а также ручную гранату Ф-1. Они сразу прекратили работы и сообщили о находке спасателям.

Также продолжается работа по обследованию территории лесного массива в поселке Жихарь, что в Основянском районе Харькова. Во времена войны там шли ожесточенные бои, поэтому пиротехники постоянно находят там большое количество боеприпасов. Очередным плановым обследованием пиротехники обнаружили 319 боеприпасов: три единицы артснарядов диаметром 150 мм, два снаряда диаметром 88 мм, восемь — диаметром 20 мм, одну минометную мину диаметром 81 мм, две — диаметром 50 мм, три немецкие осколочные авиабомбы SD-2, а также 300 патронов.

Все взрывоопасные предметы ликвидированы в тот же день на специальных взрывных площадках путем подрыва. Пострадавших нет.

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  взрывотехники, харьков, разминирование, снаряд, мины
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.08 Криминал и происшествия Полиция установила личность псевдоминера отделения Пенсионного фонда 14.08 Криминал и происшествия Харьковская область: пиротехники за сутки разминировали 44 взрывоопасных предмета 25.07 Криминал и происшествия Минирования: взрывотехники натаскивали копов (ФОТО, ВИДЕО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 