На ХТЗ разгуливал мужчина с муляжом гранаты (ФОТО)

Полицейские проверили информацию об обнаружении человека с гранатой в Индустриальном районе Харькова.
Как соообщили в полиции, обнаруженный предмет к взрывным боеприпасов не относится, заряда взрывчатого вещества не содержит
По данным силовиков, 21 августа в 23:04 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Московском находится человек, который имеет при себе гранату. На место выезжали следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Правоохранители установили, что обнаруженный предемет является корпусом учебно-имитационной гранаты УРГ-Н с муляжом корпуса запала УЗРГМ.
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