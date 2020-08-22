22.08.2020 11:44

На ХТЗ разгуливал мужчина с муляжом гранаты (ФОТО)

Полицейские проверили информацию об обнаружении человека с гранатой в Индустриальном районе Харькова.



://hk.npu.gov.ua

Как соообщили в полиции, обнаруженный предмет к взрывным боеприпасов не относится, заряда взрывчатого вещества не содержит

По данным силовиков, 21 августа в 23:04 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Московском находится человек, который имеет при себе гранату. На место выезжали следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Правоохранители установили, что обнаруженный предемет является корпусом учебно-имитационной гранаты УРГ-Н с муляжом корпуса запала УЗРГМ.