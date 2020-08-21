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21.08.2020  15:41   

Внимание! Розыск очевидцев ДТП (ФОТО)

В аварии погиб 21-летний парень.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 августа 2020 года около 22:00 автомобиль Volkswagen двигался по окружной дороге вблизи перекрестка с проспектом Московским, где на большой скорости сбил человека.
 
Вот полученных травм 21-летний пострадавший погиб.
 
18-летний водитель находится под стражей.
 
В настоящее время следственными управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.
 
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к следователю майору полиции Мокрожицкому Сергею Игоревичу или по телефону: 067-81-12-489.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, розыск очевидцев, харьков
 
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