21.08.2020 15:41

Внимание! Розыск очевидцев ДТП (ФОТО)

В аварии погиб 21-летний парень.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 августа 2020 года около 22:00 автомобиль Volkswagen двигался по окружной дороге вблизи перекрестка с проспектом Московским, где на большой скорости сбил человека.

Вот полученных травм 21-летний пострадавший погиб.

18-летний водитель находится под стражей.

В настоящее время следственными управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к следователю майору полиции Мокрожицкому Сергею Игоревичу или по телефону: 067-81-12-489.