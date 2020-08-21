Внимание! Розыск очевидцев ДТП (ФОТО)

В аварии погиб 21-летний парень.
. Это третий лунный день в знаке зодиака Девы, который обещает стать днем борьбы и периодом возможных конфликтов между близкими людьми. Чтобы не не портить настроение ни себе, ни окружению, перенаправьте свою энергию на физические упражнения.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
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