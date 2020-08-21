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21.08.2020  15:05   

ДТП на Старой Салтовке: крепкий поцелуй легковушек

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

 Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, у Фанцузского бульвара - ДТП.

Здесь столкнулись две легковушки.

Подробностей о пострадавших пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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