21.08.2020 12:58

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства смерти женщины в лесу под Алексеевкой

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти жительницы Харькова, которая находилась в розыске с начала июля 2020 года, сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 19 августа около 9:00 поступило сообщение из о том, что во время отработки территории Шевченковского района в лесопосадке возле проспекта Победы обнаружено тело неизвестной женщины без признаков насильственной смерти.

На место выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась 52-летняя жительница Харькова, которая числилась пропавшей без вести с 10 июля. Тело нашли во время поисков другой харьковчанки - Анны Скиртенко, которая пропала 16 августа также на Алексеевке.

Полицейские установили личность погибшего. Ею оказалась 52-летняя жительница Харькова.

По факту ее исчезновения 10 июля 2020 следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Проводится экспертиза, устанавливаются причины и обстоятельства смерти женщины.