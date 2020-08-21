Автомобиль ритуальной службы насмерть сбил пешехода - коментарии полиции

Полиция устанавливает обстоятельства наезда на пешехода в Новобаварский районе Харькова.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 августа около 4:50 на улице Полтавский Шлях. Предварительно установлено, что 36-летний водитель автомобиля «Renault Мaster» двигался со стороны улицы Холодногорской в направлении улицы Красная Аллея и допустил наезд на неустановленного пешехода, которому на вид 45-50 лет. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего.
автомобиль изъят и помещен на площадку временного содержания транспортных средств.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельства аварии.
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