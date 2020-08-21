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21.08.2020  12:21   

На проспекте Науки водитель Skoda протаранил столб: Два человека в больнице

По свидетельствам очевидцев, водитель свернул во дворы, чтобы скрыться от полицейских.


://hk.npu.gov.ua

Сегодня, 21 августа, около 00:20 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Науки, 65/16, сообщили Depo.Харкив в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и врезался в столб.

В результате ДТП в больницу доставили водителя и пассажира автомобиля Skoda.

Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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