На проспекте Науки водитель Skoda протаранил столб: Два человека в больнице

По свидетельствам очевидцев, водитель свернул во дворы, чтобы скрыться от полицейских.
Сегодня, 21 августа, около 00:20 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Науки, 65/16, сообщили Depo.Харкив в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и врезался в столб.
В результате ДТП в больницу доставили водителя и пассажира автомобиля Skoda.
Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.
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