21.08.2020 12:21

На проспекте Науки водитель Skoda протаранил столб: Два человека в больнице

По свидетельствам очевидцев, водитель свернул во дворы, чтобы скрыться от полицейских.



://hk.npu.gov.ua

Сегодня, 21 августа, около 00:20 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Науки, 65/16, сообщили Depo.Харкив в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и врезался в столб.

В результате ДТП в больницу доставили водителя и пассажира автомобиля Skoda.

Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.