21.08.2020 10:40

Спасатели ликвидировали обширный ночной пожар в пригородных гаражах (ФОТО)

В результате поджега дотла выгорела иномарка и несколько сараев.



://kh.dsns.gov.ua

21 августа в 3:30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частных хозяйственных сооружениях, которые были расположены напротив двухэтажного жилого дома на ул. Береговой, 75 в поселке Пересечное Дергачевского района Харьковской области.

К месту вызова немедленно прибыли пожарные местной пожарной команды, а вскоре 2 оперативные отделения 62-го и 64-го Государственного пожарно-спасательных постов ГСЧС. На момент прибытия спасателей горели 6 хозяйственных построек на площади 80 кв.м. и автомобиль «Chevrolet Lacetti» 2005 года выпуска на всей своей площади в 5 кв.м.

Как стало известно, пожар начался именно с легковушки, а потом мгновенно перекинулся на деревянные конструкции одного из сараев.

Подав 2 пожарных ствола на тушение огня, в 04:30 спасатели локализовали его. Благодаря оперативной работе пожарных удалось предотвратить уничтожение всего комплекса хозяйственной сооружений, насчитывал около 2 десятков объектов.

В 5:40 пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет. В его тушении принимали участие 10 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС, а также 1 автоцистерна и 3 огнеборца МПК.

Причина возникновения пожара устанавливается.