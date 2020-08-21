Крупный пожар на складе с резиновой продукцией на Харьковщине: Экологи взяли пробы и исследовали последствия (ФОТО)

В Харьковской области экологи обследовали территорию предприятия по изготовлению резиновой продукции, где произошел масштабный пожар на складе готовой продукции и в цехе литья.
Экологи обследовали территорию ООО НПК "Реалпакс", где 20 августа произошла пожар, сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Харьковской области.
В инспекции напомнили, что 20 августа в Дергачевском районе Харьковской области на предприятии ООО НПК "Реалпакс" произошел пожар - горел складское помещение с резиновой обувью и крыша цеха литья, стена швейного цеха.
Инспекция вместе со следователем обследовала территорию предприятия.
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