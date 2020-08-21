21.08.2020 10:20

Крупный пожар на складе с резиновой продукцией на Харьковщине: Экологи взяли пробы и исследовали последствия (ФОТО)

В Харьковской области экологи обследовали территорию предприятия по изготовлению резиновой продукции, где произошел масштабный пожар на складе готовой продукции и в цехе литья.



://khark.dei.gov.ua

Экологи обследовали территорию ООО НПК "Реалпакс", где 20 августа произошла пожар, сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

В инспекции напомнили, что 20 августа в Дергачевском районе Харьковской области на предприятии ООО НПК "Реалпакс" произошел пожар - горел складское помещение с резиновой обувью и крыша цеха литья, стена швейного цеха.

Инспекция вместе со следователем обследовала территорию предприятия.

Инспекторы отобрали пробы грунта с целью установления фактов загрязнения земельного участка в результате пожара. Также провели замеры радиационного фона на пепелище. Уровень радиационного фона в пределах нормы.