21.08.2020 08:55

Ограбление магазина и погоня по всем правилам карантина - в медицинской маске и с пистолетом (ФОТО)

Молодой харьковчанин в медицинской маске зашел в продуктовый магазин в селе Заречное и, угрожая продавцу травматическим пистолетом, завладел деньгами из кассы в сумме около 3 тысяч гривен.



://hk.npu.gov.ua

Соответствующее сообщение поступило в полицию 20 августа около 15:20. По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции и полиция охраны.

На розыск правонарушителя был задействован весь личный состав Волчанского отдела полиции и ориентированы все отделы полиции. В ходе проведения мероприятий полицейский офицер Старосалтовского объединенной территориальной общины около 18:30 обнаружил и задержал правонарушителя в лесу вблизи села Заречное и передал его следственно-оперативной группе Волчанского отдела полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Злоумышленником оказался 27-летний харьковчанин. У него изъят травматический пистолет и другие вещественные доказательства.

По факту происшествия следователи Волчанского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.