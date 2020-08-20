20.08.2020 19:49

Ночной поджог: под Харьковом уничтожена техника (ФОТО)

Полиция Харьковщины выясняет обстоятельства пожара на территории одного из частных предприятий.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 августа 2020 года в 2:07 в дежурную часть Волчанского отдела полиции поступило сообщение от заместителя директора частного предприятия о том, что в селе Землянки горит фуражный сарай.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Работники гос службы Украины по чрезвычайным ситуациям устанавливают причину возгорания помещения.

В настоящее время следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства происшествия.