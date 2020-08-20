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20.08.2020  19:49   

Ночной поджог: под Харьковом уничтожена техника (ФОТО)

Полиция Харьковщины выясняет обстоятельства пожара на территории одного из частных предприятий.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 августа 2020 года в 2:07 в дежурную часть Волчанского отдела полиции поступило сообщение от заместителя директора частного предприятия о том, что в селе Землянки горит фуражный сарай.
 
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.  194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
 
Работники гос службы Украины по чрезвычайным ситуациям устанавливают причину возгорания помещения.
 
В настоящее время следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства происшествия.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  поджог, сожгли технику, харьков, розыск
 
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