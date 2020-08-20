Ночной поджог: под Харьковом уничтожена техника (ФОТО)

Полиция Харьковщины выясняет обстоятельства пожара на территории одного из частных предприятий.
У Скорпионов - хорошие перемены, у Водолеев - денежные траты
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
В этот день вышел в свет первый украинский словарь; также это день рождения выдающего украинского писателя. Православная церковь вспоминает преподобномученика Дометия Персянина. Всемирный день лени.
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