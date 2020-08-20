20.08.2020 17:19

Домашнее насилие: на учете полиции - более 4 000 домашних обидчиков (ФОТО)

За 2020 год в подразделения полиции поступило более 4 тысяч заявленный от пострадавших.



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Как сообщвет ГУ Нацполиции, по результатам рассмотрения обращений пострадавших полицейские составили 3819 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 1732 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочно запретительного предписания или неуведомления в месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынеслы 585 срочных запретительных предписаний в отношении злоумышленников.

Следственными подразделениями открыто 96 уголовных производств по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренном ст. 1261 (домашнее насилие) уголовного кодекса Украины, из которых 51 - направлено с обвинительным актом в суд для принятия решения.

В настоящее время на профилактический учете отделов и отделений полиции находится 4034 лица, совершивших домашнее насилие.

Для правовой осведомленности граждан полиция представит алгоритм действия Закона Украины «О предотвращение и противодействие домашнему насилию».