ДТП: на Салтовке сбили женщину

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируе Телеграмм-канал ХС Харьков,на Салтовке - авария.
Здесь,на Студенческой была сбита женщина.
Харьковчанка переходила дорогу в неположенном месте.
Подрьбностей о состоянии пострадавшей пока нет.
У Скорпионов - хорошие перемены, у Водолеев - денежные траты
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
В этот день вышел в свет первый украинский словарь; также это день рождения выдающего украинского писателя. Православная церковь вспоминает преподобномученика Дометия Персянина. Всемирный день лени.
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