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20.08.2020  15:47   

ДТП: на Салтовке сбили женщину

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируе Телеграмм-канал ХС Харьков,на Салтовке - авария.

Здесь,на Студенческой была сбита женщина.

Харьковчанка переходила дорогу в неположенном месте. 

Подрьбностей о состоянии пострадавшей пока нет. 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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