20.08.2020 15:19

Мошенники подменили карту и украли пенсию пенсионера

Аферистов поймали копы.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 августа 2020 года к полицейским офицерам общины Коломакской ОТГ обратился 67-летний местный житель, попросивший помощи в решении его проблемы.

13 августа 2020 он получил на карточку пенсию. Об этом случайно узнали двое мужчин, которые в тот день устанавливалы оборудование для телевизора у него в доме.

Один из правонарушителей подменил пенсионную карту мужчины на заблокированную и запомнил код, прикрепленный к карте.

Когда пенсионер попытался снять с карточки деньги, то понял, что его обманули.

Полицейские офицеры общины и песнионер поехали в Коломакское отделение банка, где по распечатки выяснили, что 13 и 14 августа 2020 года с его пенсионной карты снимались деньги, а также был расчет в местном продуктовом магазине.

Правоохранители выяснили все обстоятельства происшествия и установили личности злоумышленников.

Ими оказались 23-летний житель Валковского района и его 17-летний брат - местный житель.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 190 (мошенничество) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.