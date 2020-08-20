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20.08.2020  14:21   

Инспектор полиции незаконно изменила информацию на портале Нацполиции: подозрение предъявлено (ФОТО)

Подделка информации помогла водиле избежанию запрета на управление транспортным средством.


//khar.gp.gov.ua
По информаци и.  о.  начальника отдела прокуратуры области Ирины Кадыгроб, установлено, что в декабре 2018 года сотрудник полиции, имея незаконный доступ к «Информационному порталу Национальной полиции Украины», по предварительному сговору с другим должностным лицом Национальной полиции, несанкционированно изменил информацию, которая обрабатывается в программном комплексе «Информационный  портал Национальной полиции Украины ».
 
Так, полицейский, используя личный пароль и логин для входа в программный комплекс, внесла изменения относительно виновности гражданина в управлении транспортным средством в состоянии опьянения  (ч. 1 ст. 130 КУоАП) - данные о принятом решении по указанному административному правонарушению из признания виноватыми изменено на закрытие административного производства на основании п. 7 ч. 1 ст.  247 КУоАП (окончание на момент рассмотрения дела об административном правонарушении сроков, предусмотренных статьей 38 настоящего Кодекса).
 
Таким образом осуществлено содействие водителю, який совершил административное правонарушение, в обход запрета на управление транспортным средством.
 
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
Справочно: ранее было сообщений о подозрением старшему инспектору отдела сопровождения интегрированной информационно-поисковой системы Управления информационно-аналитической поддержки ГУНП в Харьковской области в совершении аналогично преступления.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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