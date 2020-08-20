20.08.2020 14:21

Инспектор полиции незаконно изменила информацию на портале Нацполиции: подозрение предъявлено (ФОТО)

Подделка информации помогла водиле избежанию запрета на управление транспортным средством.



//khar.gp.gov.ua

По информаци и. о. начальника отдела прокуратуры области Ирины Кадыгроб, установлено, что в декабре 2018 года сотрудник полиции, имея незаконный доступ к «Информационному порталу Национальной полиции Украины», по предварительному сговору с другим должностным лицом Национальной полиции, несанкционированно изменил информацию, которая обрабатывается в программном комплексе «Информационный портал Национальной полиции Украины ».

Так, полицейский, используя личный пароль и логин для входа в программный комплекс, внесла изменения относительно виновности гражданина в управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП) - данные о принятом решении по указанному административному правонарушению из признания виноватыми изменено на закрытие административного производства на основании п. 7 ч. 1 ст. 247 КУоАП (окончание на момент рассмотрения дела об административном правонарушении сроков, предусмотренных статьей 38 настоящего Кодекса).

Таким образом осуществлено содействие водителю, який совершил административное правонарушение, в обход запрета на управление транспортным средством.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Справочно: ранее было сообщений о подозрением старшему инспектору отдела сопровождения интегрированной информационно-поисковой системы Управления информационно-аналитической поддержки ГУНП в Харьковской области в совершении аналогично преступления.