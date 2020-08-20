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20.08.2020  13:22   

У жителя поселка на Харьковщине полицейские изъяли наркосредства

По словам правонарушителя, наркотики и зелье на их основе он хранил для собственного употребления.


://hk.npu.gov.ua

Обыск домовладения по решению суда проводился 19 августа работниками Двуречанского отделения полиции под процессуальным руководством Изюмского местной прокуратуры Харьковской области в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

 

В летней кухне и дома 43-летнего мужчины правоохранители обнаружили и изъяли три пакета маковой соломки весом около 4 килограммов, сухие ветви каннабиса, измельченный и обработанный ацетоном мак, два бумажных свертка с каннабисом, полимерные бутылки, четыре медицинские шприцы с неизвестным веществом коричневого цвета, кофемолку с остатками измельченного вещества зеленого цвета, по внешним признакам похожее на растение каннабиса, полимерную бутылку с жидкостью коричневого цвета с резким запахом растворителя, устройство для курения каннабиса, внутри которого имеется наслоения темного цвета с резким запахом.

 

Изъятые вещественные доказательства направлены на эксп исследования.

С санкции статьи правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  наркотики, задержание, харьков, пригород, конопля, марихуана, клады
 
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