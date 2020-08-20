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20.08.2020  12:02   

Купянский район: спасатели вырезали водителя из покореженного авто

20 августа в 4:19 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 108-м километре автодороги «Чугуев - Меловое».


://kh.dsns.gov.ua

Вследствие многократного опрокидывания легкового «ВАЗ 21093» его 39-летний водитель оказался зажат конструкциями крыши. Чтобы оказать пострадавшему водителю необходимую медицинскую помощь, нужно было освободить его из металлической ловушки.

На место происшествия отправились спасатели 44-й спасательной части ДСНС. Они с помощью специального гидравлического спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передать его бригаде скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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