В Харькове Daewoo протаранил столб: два человека в больнице

Днем 19 августа патрульные получили сообщение о ДТП на улице Натальи Ужвий, 92, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и врезался в электроопору а поаоротного круга троллейбусов.
В результате ДТП в больницу доставили водителя и пассажира Daewoo. Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.
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В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
В этот день вышел в свет первый украинский словарь; также это день рождения выдающего украинского писателя. Православная церковь вспоминает преподобномученика Дометия Персянина. Всемирный день лени.
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