Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове Daewoo протаранил столб: два человека в больнице
20.08.2020  10:30   

В Харькове Daewoo протаранил столб: два человека в больнице

Днем 19 августа патрульные получили сообщение о ДТП на улице Натальи Ужвий, 92, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.


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По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и врезался в электроопору а поаоротного круга троллейбусов.

В результате ДТП в больницу доставили водителя и пассажира Daewoo. Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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