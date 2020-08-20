20.08.2020 09:40

Злоумышленники сожгли фермеру под Харьковом сельхозтехнику (ФОТО)

Волчанский район: пожарные за ночь ликвидировали масштабный пожар в хозяйственной постройке с сельскохозяйственной техникой



://kh.dsns.gov.ua

20 августа в 01:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке, принадлежащей местному фермеру. Событие произошло в с. Землянки Волчанского района Харьковской области.

К месту происшествия было направлено отделение службы спасения из города Волчанск. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены деревянные конструкции крыши и частично помещения хозяйственной постройки на площади около 700 кв.м. Во время пожара в здании пострадали трактор Т-16, опрыскиватель ОП-2000, Зерномет, гидроборт на КАМАЗ и мельница ГКУ.

В 03:30 пожар был локализован, а в 05:20 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника огня.