Главная Новости Криминал и происшествия Масштабный пожар под Харьковом: клубы черного дыма было видно за километры (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)
20.08.2020  10:49   

Масштабный пожар под Харьковом: клубы черного дыма было видно за километры (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

В небольшом селе Безруки Харьковской области загорелся склад , на котором хранили резиновые изделия.


://facebook.com

По информации спасателей, на улице Шевченко горели производственные помещения и склады с готовой резиновой продукцией. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, столб черного дыма был виден из разных точек Харькова. Восемь отделений ГСЧС приступили к тушению около 18:30, а полностью ликвидировали пламя лишь в 06:55. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Пожар на предприятии, расположенном по улице Шевченко в селе Безруки, произошел 19 августа в 18:29, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

На месте ЧП работали 8 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах. К моменту их прибытия площадь пожара составила около 1000 кв.м.: горело складское здание с готовой продукцией из резины.

Побороть огонь удалось за 1,5 часа. 

 

В результате никто не пострадал. Точную причину возгорания будут устанавливать специалисты. 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.08 Криминал и происшествия Злоумышленники сожгли фермеру под Харьковом сельхозтехнику (ФОТО) 19.08 Криминал и происшествия Под Харьковом сгорел супермаркет (ВИДЕО) 19.08 Криминал и происшествия Купянский район: ликвидирован пожар в подвале нежилого дома (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 