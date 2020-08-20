20.08.2020 10:49

Масштабный пожар под Харьковом: клубы черного дыма было видно за километры (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

В небольшом селе Безруки Харьковской области загорелся склад , на котором хранили резиновые изделия.



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По информации спасателей, на улице Шевченко горели производственные помещения и склады с готовой резиновой продукцией. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, столб черного дыма был виден из разных точек Харькова. Восемь отделений ГСЧС приступили к тушению около 18:30, а полностью ликвидировали пламя лишь в 06:55. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Пожар на предприятии, расположенном по улице Шевченко в селе Безруки, произошел 19 августа в 18:29, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

На месте ЧП работали 8 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах. К моменту их прибытия площадь пожара составила около 1000 кв.м.: горело складское здание с готовой продукцией из резины.

Побороть огонь удалось за 1,5 часа.

В результате никто не пострадал. Точную причину возгорания будут устанавливать специалисты.