19.08.2020 19:20

Женщина за рулем погибла в ночной аварии: информация полиции (ФОТО)

Полиция расследует обстоятельства ДТП на Харьковщине, в результате которого погибла женщина-водитель.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 19 августа 2020 года около 4:00 на автодороге «Харьков-Волчанск».

Двигаясь в направлении Харькова, 30-летняя водитель автомобиля КИА К5 не справилась с управлением, съехала в кювет, где перевернулась и столкнулась с деревом.

В результате ДТП женщина погибла на месте, а его 38-летний гражданский муж госпитализирован в больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.