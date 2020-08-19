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19.08.2020  19:20   

Женщина за рулем погибла в ночной аварии: информация полиции (ФОТО)

Полиция расследует обстоятельства ДТП на Харьковщине, в результате которого погибла женщина-водитель.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 19 августа 2020 года около 4:00 на автодороге «Харьков-Волчанск».
 
Двигаясь в направлении Харькова, 30-летняя водитель автомобиля КИА К5 не справилась с управлением, съехала в кювет, где перевернулась и столкнулась с деревом.
 
В результате ДТП женщина погибла на месте, а его 38-летний гражданский муж госпитализирован в больницу.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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