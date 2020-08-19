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19.08.2020  15:36   

Возле школы на ХТЗ найден труп (ФОТО)

О мертвеце сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на Ньютона - труп.

Мертвое тело лежит недалеко от 95-й школы.

Поробностей пока нет.

Тэги:  труп, смерть, харьков, мертвое тело
 
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