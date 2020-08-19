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19.08.2020  15:54   

Под Харьковом сгорел супермаркет (ВИДЕО)

О пожаре сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют Телеграмм-каналы, в Сахновщине вспыхнул пожар.

Пламя уничтожило магазин Посад.

Информации по причинах возгорания и пострадавших пока нет.

  

Тэги:  пожар, сгорел супермаркет, харьков, сахновщина
 
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