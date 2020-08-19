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19.08.2020  15:58   

Смертельная игра: дети ядом баловались, но не ели (ВИДЕО)

Полиция проводит проверку по факту отравления малолетних детей на Харьковщине.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, врачи в ходе медицинского обследования не подтвердили факт употребления детьми яда. 
 
Двух старших детей того же дня отправили домой, другие остались в больнице под наблюдением медиков.
 
Как сообщалось ранее, четверо жителей поселка Липцы в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет были доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы с предварительными диагнозом - отравление крысиным ядом. 
 
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции 18 августа в 15:15.
 
 - Во время проверки было выяснено, что дети играли дома.  В доме они нашли банка с крысиным ядом, которую решили съесть.  Взрослые застали детей с ядом в руках и сразу обратившегося к медикам, - рассказал инспектор ювенальной превенции Александр Сало.
 
Во время обследования в больнице факт употребления детьми яда не подтвердился.
 
Сейчас проводится дальнейшая проверка, на основании которой будет решен вопрос о привлечение родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  отравление, яд, харьков, липцы, смерть
 
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