19.08.2020 15:58

Смертельная игра: дети ядом баловались, но не ели (ВИДЕО)

Полиция проводит проверку по факту отравления малолетних детей на Харьковщине.



//facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, врачи в ходе медицинского обследования не подтвердили факт употребления детьми яда.

Двух старших детей того же дня отправили домой, другие остались в больнице под наблюдением медиков.

Как сообщалось ранее, четверо жителей поселка Липцы в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет были доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы с предварительными диагнозом - отравление крысиным ядом.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции 18 августа в 15:15.

- Во время проверки было выяснено, что дети играли дома. В доме они нашли банка с крысиным ядом, которую решили съесть. Взрослые застали детей с ядом в руках и сразу обратившегося к медикам, - рассказал инспектор ювенальной превенции Александр Сало.

Во время обследования в больнице факт употребления детьми яда не подтвердился.

Сейчас проводится дальнейшая проверка, на основании которой будет решен вопрос о привлечение родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.