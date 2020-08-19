19.08.2020 13:40

Харьковские оперативники задержали двух злоумышленников, которые похитили «Богдан» в Кировоградской области

Харьковские оперативники получили информацию, что лица, совершившие преступление, на угнанном автомобиль выехали в направлении Харьковской области.



://hk.npu.gov.ua

8 августа 2020 в Новгородковского ОП ГУНП в Кировоградской области обратился житель села Верблюжка. Мужчина заявил о том, что ночью неизвестные незаконно завладели его автомобилем ВАЗ 2110 «Богдан». Информацию по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Харьковские оперативники получили информацию, что лица, совершившие преступление, на угнанном автомобиль выехали в направлении Харьковской области.

Сотрудники отдела по раскрытию угонов транспортных средств Управления уголовного розыска областного главка полиции в результате проведения оперативных мероприятий задержали двух жителей села Верблюжка Кировоградской области 16 и 19 лет. Злоумышленники ранее уже были судимы за совершение имущественных преступлений.

Автомобиль изъят и размещен на штрафплощадке.

Задержанные переданы полицейским Кировоградщины, которые проводят по факту их преступной деятельности досудебное расследование.

В настоящее время правонарушители проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Кировоградской и Харьковской областей.